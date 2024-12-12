Власти допустили приток иностранных инвесторов из-за «победы жадности»

В следующем году ожидается приток иностранных инвесторов на российский рынок, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в рамках обсуждения в Госдуме проекта «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».
«Мы считаем, что это не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, и те, кто из нас, кто работал давно на финансовом рынке, знают, что вопреки всему жадность побеждает все остальное», — сказал он.
В частности, Моисеев отметил высокий уровень доходности бизнеса, который, по его словам, можно получить на российском рынке. «Когда регуляторная среда будет такая, что люди будут уверены, что они смогут безопасно [вывести] свои деньги в момент, когда они захотят вывести, то я уверен, что у нас приток иностранных инвестиций будет», — уточнил замминистра финансов.
Он не исключил появление инвестиций из «недружественных» стран. «Они пойдут под видом дружественных, через цепочку посредников. Это для меня абсолютно никаких сомнений не вызывает, что так оно и будет. Вот я уверен, что в следующем году мы увидим первые ласточки такого притока», — сказал Моисеев.
Для того, чтобы потенциальные иностранные инвесторы в российский рынок «чувствовали себя спокойно» Минфин и ЦБ сейчас совместно разрабатывают проект указа президента, в котором планируется «обеспечить гарантии для новых иностранных инвесторов, независимо от того, откуда они пришли», рассказал Моисеев. Речь о гарантиях, которые позволят иностранцам беспрепятственно выводить свои средства с российского рынка, следует из комментария замминистра финансов. «Надеемся, что это вот поможет увеличить ту самую емкость [рынка], о которой я говорил», — добавил Моисеев.
Ограничения на движение капиталов нерезидентов в России были введены в 2022 году после санкций на международные резервы ЦБ. Их активы и доходы с этих активов были заморожены на счетах типа С.
Об обсуждении создания «позитивных стимулов» для возвращения иностранных инвесторов ранее в интервью РБК говорил и первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. «Идут дискуссии о том, чтобы создать позитивные стимулы, в том числе для инвесторов из недружественных стран, которые приходят сюда с новыми инвестициями. То есть не замораживать эти средства на счетах типа С и давать им возможность выводить полученную прибыль от таких новых инвестиций без каких-либо ограничений. Такая тема прорабатывается. И мы думаем, что здесь возможен положительный результат», — отмечал он.
Но полностью разморозить средства, скопившиеся на счетах С, власти на данный момент не готовы, подчеркивал Чистюхин. Это связано с тем, что ряд иностранцев использует счета С для «обходных схем». «Дело в том, что некоторые дружественные нерезиденты стали использовать обходные схемы. Они покупают российские ценные бумаги у недружественных инвесторов, минуя требования нашего законодательства, чтобы затем продать их на нашем рынке», — говорил Чистюхин.
С предложением полностью разморозить средства дружественных инвесторов выступал ранее глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. «Ведь иллюзия, что мы можем привлечь иностранных инвесторов с качественными деньгами, с большими деньгами, не ответив на вопрос: а что дальше по счетам С?», — указывал он.
Ранее Минфин сообщал о планах привлечь на российский рынок 1 трлн руб. от иностранных инвесторов до 2030 года. «Мы видим этот интерес, мы даже видим интерес, на самом деле, со стороны недружественных инвесторов. Люди ищут способ инвестировать в Россию, видят перспективы развития экономики», — отмечал замминистра финансов Иван Чебесков.