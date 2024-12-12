Власти допустили приток иностранных инвесторов из-за «победы жадности»

Об обсуждении создания «позитивных стимулов» для возвращения иностранных инвесторов ранее в интервью РБК говорил и первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. «Идут дискуссии о том, чтобы создать позитивные стимулы, в том числе для инвесторов из недружественных стран, которые приходят сюда с новыми инвестициями. То есть не замораживать эти средства на счетах типа С и давать им возможность выводить полученную прибыль от таких новых инвестиций без каких-либо ограничений. Такая тема прорабатывается. И мы думаем, что здесь возможен положительный результат», — отмечал он.