В России резко подорожали елочные гирлянды

Несмотря на рост цен, гирлянды в этом году покупали на 18% чаще, чем в прошлом. Наборы елочных игрушек подорожали на 16%, до 753 рублей, но их продажи выросли на 21%. Средняя стоимость мишуры выросла на 11%, до 143 рублей, а покупали ее на 36% чаще. Декоративные изделия подорожали на 19%, до 294 рублей, их продажи выросли на 23%. Искусственные елки выросли в цене на 12%, до 4097 рублей, а живые — на 10%, до 3255 рублей. Их в этом году покупали соответственно на 35 и 39% чаще, чем годом ранее.