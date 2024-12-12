Умеренная мягкость: Китай впервые за 14 лет поддержит свою экономику

Всё это складывается в неприятную общую картину дефляции. В то время как остальной мир кое-как отходит от последствий ценового взрыва в 2021—2023 годах, в Китае ситуация обратная. Рост цен c начала года балансирует около нуля. Дефляция может быть симптомом даже более неприятных проблем, чем быстрый рост цен. В частности, потому что поддерживает и так консервативные потребительские привычки граждан (зачем тратить, если через неделю/месяц/год всё будет еще дешевле), формируя порочный круг. Преодоление дефляции иногда может занимать десятки лет. Особенно в демографической ситуации Китая, где количество стариков, которые в принципе тратят меньше, чем молодые люди, быстро растет.