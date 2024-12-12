Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для банкноты 1000 рублей

«Предпочтения участников распределились между 25 объектами этого округа, которые были вынесены на голосование. Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях “Метеор”, Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, Государственный мемориально-архитектурный комплекс “Музей-усадьба П. И. Чайковского”, Государственный Лермонтовский музей-заповедник “Тарханы”, Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи», — сообщает ЦБ.
Банк России планирует презентовать обновленную купюру 1000 рублей в конце следующего года на площадке Национального центра «Россия», совместно с которым было организовано голосование.
Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и останется прежней, отмечает регулятор.