Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для банкноты 1000 рублей

«Предпочтения участников распределились между 25 объектами этого округа, которые были вынесены на голосование. Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях “Метеор”, Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице, Государственный мемориально-архитектурный комплекс “Музей-усадьба П. И. Чайковского”, Государственный Лермонтовский музей-заповедник “Тарханы”, Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи», — сообщает ЦБ.