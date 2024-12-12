МЭА представило декабрьский отчет по рынку нефти

В ноябре 2024 года мировое предложение нефти увеличилось на 130 тыс. баррелей в сутки (б/с) благодаря продолжающемуся восстановлению добычи в Ливии и росту добычи в Казахстане, как сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В результате общая добыча составила 103,4 млн баррелей в сутки, что на 230 тыс. баррелей в сутки больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным движущим фактором такого роста стали упомянутые выше изменения в Ливии и Казахстане. Такие данные содержатся в декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году понижен на 80 тыс. баррелей в сутки
МЭА пересмотрело свои прогнозы по росту мирового спроса на нефть в 2024 году, понизив их на 80 тыс. баррелей в сутки, до 840 тыс. баррелей в сутки. Это связано с более слабыми экономическими данными из Китая, Саудовской Аравии и Индонезии. В следующем году ожидается ускорение роста мирового спроса до 1,1 млн баррелей в сутки, что приведет к увеличению потребления до 103,9 млн баррелей в сутки в 2025 году. Прогнозы были пересмотрены в сторону понижения в основном из-за более слабых поставок из стран, не входящих в ОЭСР, таких как Китай, Саудовская Аравия и Индонезия. Годовой прирост в третьем квартале составил лишь 320 тыс. б/с, что является самым низким показателем с четвертого квартала 2020 года.
Россия в ноябре сократила добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки
В ноябре 2024 года Россия немного сократила добычу нефти, уменьшив её на 10 тысяч баррелей в сутки, до уровня 9,25 миллиона баррелей в сутки. Однако, несмотря на это снижение, страна превысила установленный ОПЕК+ план с учетом добровольных сокращений и компенсаций на 270 тысяч б/с.
Согласно информации МЭА, ноябрьская добыча нефти в России составила 9,25 миллиона баррелей в сутки, что на 10 тысяч б/с меньше октябрьского показателя. Тем не менее, с учетом договоренностей о добровольных сокращениях и компенсациях, предусмотренных на ноябрь, добыча должна была быть на уровне 8,98 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК в своем отчете, опубликованном 11 декабря, представила данные, согласно которым превышение Россией плана ОПЕК+ в ноябре составило лишь 46 тысяч баррелей в сутки. С первого квартала 2024 года восемь стран, входящих в ОПЕК+, добровольно сократили добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Россия в первом квартале ограничила поставки нефти на мировые рынки, а не саму добычу, на 500 тысяч баррелей в сутки. Во втором квартале уменьшение затронуло как экспорт, так и добычу. В третьем квартале Россия была обязана сократить исключительно добычу, удерживая её на уровне 8,978 миллиона баррелей в сутки.
Несколько месяцев подряд Россия превышала согласованный в рамках ОПЕК+ уровень добычи. Как и другие страны-должники, Россия постепенно компенсирует недосокращенные объемы производства. В ноябре объем такой компенсации должен был составить 30 тысяч баррелей в сутки.
Экспорт нефти из РФ в ноябре снизился на 120 тыс. баррелей в сутки
Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре снизился на 120 тыс. аррелей в сутки, достигнув уровня 7,33 млн. Доходы от экспорта упали на $1,1 млрд, составив $14,56 млрд из-за понижения цен и объемов экспорта. Отгрузки нефти сократились на 100 тыс. б/с, что связано с возвращением российских НПЗ из ремонтов. Экспорт нефтепродуктов снизился на 20 тыс. б/с. МЭА также отметила временную приостановку поставок по трубопроводу «Дружба» в Чехию, но ожидается, что это событие не окажет значительного влияния на общий объем поставок из России.
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