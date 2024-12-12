МЭА представило декабрьский отчет по рынку нефти

МЭА пересмотрело свои прогнозы по росту мирового спроса на нефть в 2024 году, понизив их на 80 тыс. баррелей в сутки, до 840 тыс. баррелей в сутки. Это связано с более слабыми экономическими данными из Китая, Саудовской Аравии и Индонезии. В следующем году ожидается ускорение роста мирового спроса до 1,1 млн баррелей в сутки, что приведет к увеличению потребления до 103,9 млн баррелей в сутки в 2025 году. Прогнозы были пересмотрены в сторону понижения в основном из-за более слабых поставок из стран, не входящих в ОЭСР, таких как Китай, Саудовская Аравия и Индонезия. Годовой прирост в третьем квартале составил лишь 320 тыс. б/с, что является самым низким показателем с четвертого квартала 2020 года.