Сенатор спрогнозировала решение ЦБ по ключевой ставке 20 декабря

«ЦБ будет вынужден принять разумное решение по ключевой ставке, которое уведет российскую экономику от негативных “галопирующих” процессов. Пока инфляционные ожидания высоки из-за очередных санкций, а потребкорзина россиян пока еще на треть состоит из импортных товаров. Если суммировать весь диапазон экспертных оценок, вилка повышения ставки может составить от 22% и даже до 26%. Хотя, конечно, нельзя исключать и техническую заморозку ставки на уровне 21%», — отметила сенатор.