Рыночная консолидация

Новости, ожидания и торговые идеи. Из опубликованных Росстатом недельных данных по индексу потребительских цен следует, что годовая инфляция в России на неделе с 3 по 9 декабря ускорилась до 9,32% с 9,07% на предыдущей неделе, с начала года потребительские цены повысились на 8,88%. Таким образом, инфляция с начала года уже превысила прогноз Банка России по инфляции на конец 2024 года на уровне 8,0−8,5%. После ослабления рубля за период с 3 по 9 декабря значительно выросли цены на импортные товары, в особенности на технику: на электропылесосы на 2,5%, смартфоны на 1,4%, телевизоры на 1,3%, иностранные автомобили на 1,0%. Тем не менее мы полагаем, что на ближайшем заседании Банк России либо оставит ключевую ставку неизменной, либо повысит на 1 п. п., принимая во внимание сезонность ряда проинфляционных факторов и замедление потребительского кредитования, и ослабление рубля, которое провоцирует рост потребительских цен, но которое мало зависит от уровня ставки в текущих условиях.