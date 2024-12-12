Рост цен в России стал рекордным за 22 года

В октябре рост цен составил 0,75%, то есть ноябрьский показатель оказался почти в два раза выше. При этом в декабре инфляция продолжила ускоряться. Только за неделю с 3 по 9 декабря она достигла 0,48%, почти повторив значение предыдущей недели (0,5%).
В ноябре продукты питания подорожали на 2,33%, а скорректированный на сезонность рост составил 1,86%. Наибольший скачок цен показали огурцы (+42,6%), помидоры (+22,8%), лук (+19%), картофель (+17,6%), капуста (+16,1%) и свекла (+10,4%).
Цены на непродовольственные товары выросли на 0,51%, а услуги подорожали на 1,31%. В последнем сегменте значительно увеличилась стоимость сотовой связи (+15,5%) и железнодорожных билетов на плацкартные места (на 13,7% в обычных поездах и на 15,1% в фирменных).
Аналитики считают, что инфляция в ноябре превысит октябрьский прогноз Центробанка, который оценивал ее на уровне 8−8,5%, и может достигнуть 9,2%.
При этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Bloomberg по России Александр Исаков допускают, что инфляция может достичь 10%. В связи с этим эксперты ожидают, что Центробанк на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку до 23−25%.