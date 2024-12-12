Рост цен в России стал рекордным за 22 года

В октябре рост цен составил 0,75%, то есть ноябрьский показатель оказался почти в два раза выше. При этом в декабре инфляция продолжила ускоряться. Только за неделю с 3 по 9 декабря она достигла 0,48%, почти повторив значение предыдущей недели (0,5%).