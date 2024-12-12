Россиянам рассказали, подскочит ли курятина в цене к Новому году

Напомним, по данным Минсельхоза, стоимость курятины практически достигла цены на свинину. Так, с начала 2024 года свинина подешевела на 5%, а курятина почти на 2%. В начале июня оптовая цена 1 кг свинины составляла 171 рубль, а курятины — 162 рубля. Также подчеркивается, что крупные игроки на мясном рынке синхронно повышают и снижают цены, что особенно очевидно в случае с курятиной.