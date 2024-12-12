Россиянам объяснили, как отличить реальную скидку на маркетплейсе от маркетингового трюка

«Во-первых, достаточно часто их спонсирует сам маркетплейс. На первый взгляд такая модель выгодна всем сторонам: покупатель получает товар по более выгодной цене, продавец не теряет доход, а маркетплейс увеличивает оборот. Но есть и другая сторона. Скидки зачастую “уничтожают” бренд, создавая у покупателей ложное впечатление слишком дешевого, а значит, не качественного товара. О честной конкуренции с торговыми сетями или отдельными интернет-магазинами тоже говорить не приходится: небольшие компании просто не могут себе позволить демпинговать так сильно и предлагать настолько нереалистично низкие цены. А продавцы попросту не учатся самостоятельно вести бизнес, привлекать и удерживать клиентов, а поддержка маркетплейсов не может быть вечной. Да и для покупателя цена в период действия предложения может оказаться не самой выгодной — часто цены на нераспроданный товар еще больше снижают после окончания распродаж», — объяснил он.