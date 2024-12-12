Риелторы рассказали, почему люди съезжают с верхних этажей

«В домах старого фонда коммуникации часто проходят по чердаку. Их повреждение также может вызвать затопление квартиры на последнем этаже, просачивание воды на потолок. Если в доме нет технического этажа, то из-за непосредственного контакта с кровлей квартиры на последних этажах летом будут дополнительно нагреваться от солнечных лучей, а зимой, наоборот, промерзать. Проживание в них будет менее комфортным», — констатировал он.