ЦБ повысил официальный курс доллара на 13 декабря 2024 года

Так, курс доллара ЦБ РФ повысил с 103,2707 рубля до 103,9500 рубля.
Официальный курс евро вырос с 108,5588 рубля на 12 декабря до 110,4804 рубля 13 декабря.
Банк России повысил официальный курс китайского юаня — с 13,8539 рубля до 13,9594 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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