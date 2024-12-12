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ЦБ повысил официальный курс доллара на 13 декабря 2024 года

Регулятор опубликовал официальные курсы валют на 13 декабря 2024 года.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: life.ru

Так, курс доллара ЦБ РФ повысил с 103,2707 рубля до 103,9500 рубля.

Официальный курс евро вырос с 108,5588 рубля на 12 декабря до 110,4804 рубля 13 декабря.

Банк России повысил официальный курс китайского юаня — с 13,8539 рубля до 13,9594 рубля.

Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».