Норвежский министр выругался из-за ситуации в энергетике

Оказалось, что власти этой страны захотели отказаться от строительства линии электропередачи с Данией. Кроме того, там звучат призывы пересмотреть условия поставок электроэнергии в Великобританию и Германию. Причиной стала высокая цена электричества, которая может вырасти еще больше из-за отсутствия ветра в Северном море. Речь идет о скачке до самого высокого с 2009 года показателя.