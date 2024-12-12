Нацбанк Украины впервые более чем за год повысил учетную ставку до 13,5%

Национальный банк Украины 2 июня 2022 года повысил учетную ставку сразу на 15 процентных пунктов — с 10% до 25%, затем более года держал ее на этом уровне. 27 июля прошлого года регулятор снизил ставку с 25% до 22% и затем постепенно понижал ее. Ставка 13% была установлена с 14 июня 2024 года и с тех пор сохранялась неизменной. Тогда заявлялось, что ее понижение до 13% в текущем году содержалось в базовом сценарии прогноза НБУ.