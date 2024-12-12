Нацбанк Украины впервые более чем за год повысил учетную ставку до 13,5%

«Правление НБУ повысило учетную ставку до 13,5% годовых», — говорится в сообщении в Telegram-канале Нацбанка.
Там пояснили, что это решение продиктовано более высокими, чем прогнозировалось, темпами инфляции за последние месяцы. При этом ожидается ее дальнейший рост в ближайшее время. В Нацбанке отметили, что повышение ставки «направлено на сохранение устойчивости валютного рынка и удержание инфляционных ожиданий под контролем». Регулятор предупредил, что в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий возможно дальнейшее повышение учетной ставки.
Национальный банк Украины 2 июня 2022 года повысил учетную ставку сразу на 15 процентных пунктов — с 10% до 25%, затем более года держал ее на этом уровне. 27 июля прошлого года регулятор снизил ставку с 25% до 22% и затем постепенно понижал ее. Ставка 13% была установлена с 14 июня 2024 года и с тех пор сохранялась неизменной. Тогда заявлялось, что ее понижение до 13% в текущем году содержалось в базовом сценарии прогноза НБУ.