На Украине число находящихся у черты крайней бедности выросло в семь раз

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Число жителей, доходы которых оцениваются как уровень крайней бедности, выросло на Украине в семь раз и составило 9% всего населения. Об этом сообщила в интервью агентству РБК-Украина заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенько.
Она пояснила, что официальный прожиточный минимум (в 2024 году он составил 2,92 тыс. гривен (около $70), который закладывается в бюджетные расчеты, интерпретируется как крайний предел бедности. «В 2021 году людей, имевших доходы на таком уровне, у нас было 1,3%. Фактически в пределах статистической погрешности, — продолжила Черенько. — Но в 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошел семикратный рост».
«Произошел значительный рост крайней бедности», — сказала она. В первую очередь, по ее словам, это произошло за счет пенсионеров, которые живут одни и имеют минимальную пенсию, а также людей, утративших имущество, источники доходов, дом.
Общий уровень бедности в стране, указала Черенько, вырос в 2023 году в 1,7 раза. «Был в 2021 году 20,6%, стал в 2023 35,5%», — уточнила она.
Если рассматривать статистику по регионам, продолжила Черенько, есть, к примеру, две области, где уровень бедности не вырос по сравнению с 2021 годом, — это Закарпатская и Черновицкая области. «Заметно бедность выросла в северных областях — Черниговской, Сумской. В таких регионах, как Киев, Харьков, Днепр — там уровень бедности вырос не столь существенно — на 30−50%», — добавила она. Тяжелая ситуация, по ее словам, в городе Херсоне.
Четких прогнозов по 2024 и 2025 году Черенько не дала, однако заявила, что, по ее предположениям, где-то в 2027—2028 годах Украина может выйти на показатели 2021 года по уровню жизни и по масштабам бедности.