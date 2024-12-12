На Украине число находящихся у черты крайней бедности выросло в семь раз

Если рассматривать статистику по регионам, продолжила Черенько, есть, к примеру, две области, где уровень бедности не вырос по сравнению с 2021 годом, — это Закарпатская и Черновицкая области. «Заметно бедность выросла в северных областях — Черниговской, Сумской. В таких регионах, как Киев, Харьков, Днепр — там уровень бедности вырос не столь существенно — на 30−50%», — добавила она. Тяжелая ситуация, по ее словам, в городе Херсоне.