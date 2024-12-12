На фоне дисбаланса экспорта и импорта выросла цена фрахта контейнеров

Анна Федорова, руководитель отдела маркетинга Optimalog, отмечает, что в декабре 2024 года средний уровень ставок на перевозки контейнеров из Китая в Россию по железной дороге составляет порядка $9 тыс., в прошлом году этот показатель был на уровне $6 тыс. Исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский отмечает, что транзит 40-футового контейнера по маршруту Шанхай — Москва через порты Дальнего Востока подорожал до $3,9 тыс. с $1,8 тыс. в прошлом году, железнодорожное плечо — до 405 тыс. руб. (против 245 тыс. руб. год назад), вывоз контейнера со станции в адрес грузополучателя — до 47 тыс. руб. (45 тыс. руб. в декабре 2023-го). О возросших ставках фрахта говорит и Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России: если сейчас прямое морское сообщение из портов Китая до портов Дальнего Востока составляет в среднем $4,5 тыс., то в декабре прошлого года — $1,9 тыс., при этом железнодорожная составляющая по России выросла примерно на 15%. В декабре 2023 года прямой железнодорожный сервис из КНР в Москву стоил $5,5−6 тыс., теперь — от $8,5 тыс.