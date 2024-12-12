«Сейчас совместно с Банком России разработан проект указа президента, в котором мы планируем как раз вот обеспечить такого рода гарантии для новых иностранных инвесторов, независимо от того, откуда они пришли», — сказал Моисеев.
Минфин и ЦБ подготовили гарантии нерезидентам на фондовом рынке
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов и Банк России подготовили проект указа президента РФ, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на фондовом российском рынке. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.