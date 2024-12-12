«Мы видим, что спрос на инструменты растет, поэтому у нас в планах в следующем году, конечно, профинансировать и УЦП (утилитарные цифровые права — прим. ТАСС), и ЦФА на золото, в том числе для международных расчетов. Также мы считаем, что это может быть хорошим инструментом для финансирования промышленников в этой сфере», — сказал он.
Минфин хочет запустить ЦФА на золото в 2025 году
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов России в 2025 году намерено запустить цифровые финансовые активы (ЦФА) на золото, в том числе в целях международных расчетов. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.