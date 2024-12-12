Минфин хочет запустить ЦФА на золото в 2025 году

«Мы видим, что спрос на инструменты растет, поэтому у нас в планах в следующем году, конечно, профинансировать и УЦП (утилитарные цифровые права — прим. ТАСС), и ЦФА на золото, в том числе для международных расчетов. Также мы считаем, что это может быть хорошим инструментом для финансирования промышленников в этой сфере», — сказал он.