Международные резервы РФ выросли до $614,4 млрд

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 6 декабря 2024 года составили $614,4 млрд, поднявшись за неделю на $0,3 млрд, говорится в материалах Банка России.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 6 декабря 2024 года составили 614,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 0,3 млрд долларов США вследствие более значительного влияния положительной переоценки по сравнению с операциями со средствами ФНБ», — говорится в сообщении регулятора.
По данным на 29 ноября, объем резервов составлял $614,1 млрд.
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.