Медведев: товарооборот между РФ и КНР к концу года достигнет $240 млрд

«Мы (с председателем КНР Си Цзиньпином — прим. ТАСС) обсуждали экономику, говорили о том, что несмотря на противодействие, которое оказывается нашим странам со стороны других недружественно настроенных государств, прежде всего, это страны англосаксонского мира, товарооборот остается на очень высоком уровне. Это, кстати, прямой ответ на те козни, которые творят государства, старающиеся затормозить наше сотрудничество. Санкции вводят, а товарооборот в настоящий момент в конце года по всей вероятности будет на уровне $240 млрд», — сказал Медведев.