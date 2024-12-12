МЭА: рост добычи ОПЕК+ приведет к увеличению избытка предложения сырья

Напомним, что на министерской встрече ОПЕК+ 5 декабря была достиггнута договоренность продлить добровольные ограничения производства в объеме 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года на фоне низкого зимнего спроса. Постепенный выход из этих ограничений продлится по сентябрь 2026 года.