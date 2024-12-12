МЭА: рост добычи ОПЕК+ приведет к увеличению избытка предложения сырья

Увеличение добычи нефти странами-экспортерами в рамках ОПЕК+ с конца марта следующего 2025 года приведет к увеличению избытка предложения на рынке нефти с 950 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1,4 млн б/с, говорится в декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
МЭА добавляет, что решение ОПЕК+ об очередном продлении добровольных сокращений добычи нефти сократило потенциальный переизбыток производства, который может возникнуть на мировом рынке в следующем году. При этом добавляется, что перепроизводство некоторыми странами ОПЕК+ и рост добычи странами вне ОПЕК+ оставят рынок с комфортным объемом предложения.
Запланированный на конец марта 2025 года постепенный выход из добровольных ограничений ОПЕК+ увеличит избыток предложения на рынке с 950 тыс. б/с до 1,4 млн б/с, добавляет агентство.
Напомним, что на министерской встрече ОПЕК+ 5 декабря была достиггнута договоренность продлить добровольные ограничения производства в объеме 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года на фоне низкого зимнего спроса. Постепенный выход из этих ограничений продлится по сентябрь 2026 года.