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МЭА: рост добычи ОПЕК+ приведет к увеличению избытка предложения сырья

«Излишек» может составить до 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Chi Shiyong/VCG/ТАСС

Увеличение добычи нефти странами-экспортерами в рамках ОПЕК+ с конца марта следующего 2025 года приведет к увеличению избытка предложения на рынке нефти с 950 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1,4 млн б/с, говорится в декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА добавляет, что решение ОПЕК+ об очередном продлении добровольных сокращений добычи нефти сократило потенциальный переизбыток производства, который может возникнуть на мировом рынке в следующем году. При этом добавляется, что перепроизводство некоторыми странами ОПЕК+ и рост добычи странами вне ОПЕК+ оставят рынок с комфортным объемом предложения.

Запланированный на конец марта 2025 года постепенный выход из добровольных ограничений ОПЕК+ увеличит избыток предложения на рынке с 950 тыс. б/с до 1,4 млн б/с, добавляет агентство.

Напомним, что на министерской встрече ОПЕК+ 5 декабря была достиггнута договоренность продлить добровольные ограничения производства в объеме 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года на фоне низкого зимнего спроса. Постепенный выход из этих ограничений продлится по сентябрь 2026 года.