Магистральное управление: Путин назвал удорожание ВСМ Москва — Петербург неизбежным

Удорожание проекта первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург неизбежно не только из-за инфляции, но и в связи с ключевой ставкой и повышением стоимости кредитов в коммерческих банках. Об этом Владимир Путин заявил 11 декабря на совещании с членами правительства. Однако президент подчеркнул: производители не должны прикрываться этими обстоятельствами и «задирать цены совершенно без всякого на то основания». Среди других тем — автоматизация получения разрешений для бизнеса через «Госуслуги» и ситуация с подготовкой кадров в IT-секторе.