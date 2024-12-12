Магистральное управление: Путин назвал удорожание ВСМ Москва — Петербург неизбежным

Удорожание проекта первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург неизбежно не только из-за инфляции, но и в связи с ключевой ставкой и повышением стоимости кредитов в коммерческих банках. Об этом Владимир Путин заявил 11 декабря на совещании с членами правительства. Однако президент подчеркнул: производители не должны прикрываться этими обстоятельствами и «задирать цены совершенно без всякого на то основания». Среди других тем — автоматизация получения разрешений для бизнеса через «Госуслуги» и ситуация с подготовкой кадров в IT-секторе.
Получение лицензий для бизнеса через «Госуслуги»
Владимир Путин 11 декабря после участия в международной конференции AI Journey перешел от обсуждения перспектив IT-отрасли с представителями индустрии к использованию новых технологий в повседневной жизни. Первым делом на совещании с правительством он затронул работу сервиса выдачи для бизнеса разрешений через портал «Госуслуги». Кабмин проводит большую работу для снижения административной нагрузки на предпринимателей, часть которой — оптимизация процедур получения различных лицензий и разрешений, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко. Так, в результате совместной работы с бизнесом был укорочен средний срок получения лицензий по сравнению с 2021-м в 4,5 раза — с 45 до 10 дней.
— Сделали саму процедуру очень простой и удобной, насколько это возможно, буквально, как сейчас это можно делать, в три клика. И на сегодняшний день у нас на портале «Госуслуги» можно подать заявление и получить более 400 видов наиболее массовых разрешений, а также 51 вид лицензий, — сказал вице-премьер.
В результате за трехлетку количество обращений на «Госуслуги» за получением лицензий и разрешений увеличилось с 16 тыс. в год до примерно 1 млн. В дальнейшем, по словам Григоренко, планируется внедрять их проактивное продление. Помимо этого, особое внимание уделяется обратной связи от бизнеса. С помощью механизма досудебного обжалования решений разрешительных органов предприниматель может на госпортале подать жалобу. За полтора года их внесли более 4 тыс.
В настоящий момент единый сервис выдачи лицензий через «Госуслуги» — это важное преимущество, особенно для компаний угольной отрасли, говорят в Совфеде. В условиях высокой регулируемости и множества разрешений и согласований, которые необходимо получать для ведения бизнеса, переход на цифровую платформу значительно упрощает процесс взаимодействия с госорганами.
— Возможность подать все документы онлайн, а также отслеживать статус заявок в реальном времени, позволяет ускорить процесс, снизить административные барьеры и, как следствие, улучшить оперативность работы компаний. В дополнение, автоматизация процесса подачи и обработки заявок минимизирует риски ошибок и задержек, что критично для угольной отрасли, где своевременность соблюдения норм и получение разрешений напрямую влияет на стабильность производственных процессов, — сказал «Известиям» заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
Электронные лицензии и разрешения, которые имеют юридическую силу, облегчают взаимодействие с контролирующими органами и снижают бумажную нагрузку, что способствует более эффективному управлению проектами и сокращению издержек, уточнил парламентарий.
Кадровые перспективы в IT-секторе
Немаловажным оказался и вопрос подготовки кадров для IT-отрасли. Сегодня около 600 тыс. студентов учатся в российских вузах на этих специальностях, а 500 университетов осуществляют подготовку таких специалистов, сказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Кроме того, более 376 тыс. студентов колледжей в РФ обучаются по IT-направлениям, за последние три года их стало на 42% больше, добавил министр просвещения Сергей Кравцов.
Средняя зарплата в отрасли достигла 185 тыс. рублей, добавил он. Примечательно, что на данный момент в IT заняты более 850 тыс. человек, из которых свыше 100 тыс. пришли в них за последние восемь месяцев. Максут Шадаев добавил, что в РФ растет разрыв между средней зарплатой в экономике и средней зарплатой в IT-отрасли. «Это, конечно, свидетельствует о том, что нам не хватает кадров», — заметил он.
На фоне необходимости притока специалистов в отрасль Владимир Путин посчитал справедливым предложение подключать IT-компании, которые пользуются господдержкой, к обучению кадров. Также он поручил уделить особое внимание подготовке специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) для школ, колледжей и техникумов.
— Сегодня готовим единый государственный учебник по информатике. В нем будут отражены отечественные новации в сфере высоких технологий, описаны новые языки программирования, в том числе обучение отечественному программному обеспечению, которое сегодня развивается и приходит на смену западным программам, — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Кроме того, предстоит много сделать в РФ для повышения интереса к математике и естественным наукам, в том числе в части подготовки педагогов, заявил Путин. «У нас не хватает специалистов, которые занимаются с детьми по этим направлениям, по этим дисциплинам», — сказал он.
Строительство первой в России ВСМ
На заседании кабмина обсудили и сложности с появлением первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Президент поручил правительству и банкам не затягивать и принять решение по предоставлению займов на строительство высокоскоростной магистрали. Владимир Путин потребовал не допускать необоснованного завышения цен по проекту ВСМ под предлогом объективных факторов.
На совещании с правительством он сказал, что удорожание неизбежно, оно связано не только с инфляцией, но и с ключевой ставкой, с ростом которой увеличивается и стоимость кредитов от коммерческих банков.
— Я обратил внимание производителей, ну и тех в правительстве, кто курирует соответствующие сферы реального производства: нельзя ни в коем случае прикрываться этими объективными обстоятельствами, чтобы задирать цены совершенно без всякого на то основания, только под предлогом ключевой ставки и инфляции, — сказал президент.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев заявил, что в проекте действительно есть проблемные вопросы, однако все они «текущие». Согласно распоряжению кабинета министров, проектирование и строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024−2028 годы, ее ввод в эксплуатацию — на 1 апреля 2028-го. Магистраль позволит увеличить пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом с 5 до 30 млн.
— РЖД работает над проектированием и строительством магистрали. Трасса ВСМ Москва — Санкт-Петербург состоит из трех участков: вход ВСМ в Москву (участок Крюково — Алабушево — Москва), вход ВСМ в Санкт-Петербург (это Обухово-2) и высокоскоростной участок трассы (участок Крюково — Обухово-2). РЖД уже ведут строительство участка входа в Москву. В октябре текущего года приступили к строительству входа в Санкт-Петербург, — сказал он.
В целом, объем средств на реализацию проекта составляет 2,165 трлн рублей согласно его паспорту без учета НДС. Из них 648 млрд — это заемное финансирование от синдиката банков («Сбер», ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк). На закупку высокоскоростных поездов предусмотрено 410 млрд рублей и до 2030 года запланирована поставка 43 поездов. По словам Виталия Савельева, банки России готовы предоставить заемные средства для строительства, решение будет принято до конца года.