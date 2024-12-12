Квартиры на вторичном рынке России за год подорожали на 7,8%

После предновогоднего всплеска на вторичном рынке может опять начаться стагнация, высказал мнение в беседе с ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. «В июле-августе вторичная недвижимость понемногу увеличивалась в цене, хотя средний рост по России не превышал 0,7%, а потом, в сентябре-октябре, “встала”. В ноябре на рынке начался активный сезон, ведь многие покупатели торопятся закрыть сделки до конца года, и стоимость “квадрата” снова поползла вверх. Полагаем, за этим всплеском последует “штиль”, который будет длится с января по март», — отметил собеседник агентства.