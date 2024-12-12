Квартиры на вторичном рынке России за год подорожали на 7,8%

«С ноября 2023 года кв. м вторичной недвижимости показал положительный прирост везде, кроме Ленинградской области (-1,9%) и Сургута (-1,1%). В среднем стоимость метра “вторички” увеличилась за год на 7,8%, до 117,5 тыс. рублей», — отмечается в исследовании, которое охватило 70 городов с населением от 300 тыс. человек.
По данным аналитиков, больше всего за год выросла цена в Краснодаре (+27,6%), Улан-Удэ (+19,4%), Набережных Челнах (+18,7%), Сочи (+18,2%) и Курске (+17,8%). Меньше всего — в Московской области (+0,3%), Магнитогорске (+0,4%), Хабаровске (+1,1%), Архангельске (+1,3%) и Кемерове (+1,3%). В Москве прирост составил 5,7%, в Санкт-Петербурге — 6,2%.
После предновогоднего всплеска на вторичном рынке может опять начаться стагнация, высказал мнение в беседе с ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. «В июле-августе вторичная недвижимость понемногу увеличивалась в цене, хотя средний рост по России не превышал 0,7%, а потом, в сентябре-октябре, “встала”. В ноябре на рынке начался активный сезон, ведь многие покупатели торопятся закрыть сделки до конца года, и стоимость “квадрата” снова поползла вверх. Полагаем, за этим всплеском последует “штиль”, который будет длится с января по март», — отметил собеседник агентства.