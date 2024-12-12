Курс рубля резко вырос

Несмотря на коррекцию более чем на три процента по отношению к максимумам 11 декабря рубль по-прежнему значительно дешевле, чем в начале недели, когда он рос до 99 рублей за доллар и даже выше.
Официальный курс Центробанка на 12 декабря составляет 103,27 рубля за доллар и 108,56 рубля за евро. Максимума обе валюты достигали две недели назад, когда доллар поднимался почти до 110 рублей, а евро — выше 116-ти.
В регуляторе объяснили такой рост санкциями США, нацеленными на платежи за российский экспорт. В частности, под ограничительные меры попал Газпромбанк, через который проводили средства европейские покупатели российского газа. Оперативное укрепление валюты они объяснили нормализацией ситуации.
Нынешние скачки курса в ЦБ не комментировали, однако Reuters со ссылкой на источники на рынке предполагает, что большие объемы валюты могли понадобиться одному игроку в рамках сделки по покупке иностранного бизнеса.