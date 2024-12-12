Перечислены направления, куда можно улететь на Новый год по горящей путевке

Для тех, кто рассматривает горящие туры на Новый год, важно быть гибкими в выборе направления и категории отеля. «Часто можно найти выгодные предложения в отелях более высокой категории, когда бюджетные варианты уже заполнены. Также стоит обращать внимание на сезонность и погодные условия выбранного направления», — заключила Алсу Капустина.