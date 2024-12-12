Перечислены направления, куда можно улететь на Новый год по горящей путевке

«Важно понимать специфику новогодних горящих туров — их стоимость редко предполагает существенную экономию и часто сопоставима с ценами высокого сезона», — объясняет Алсу Капустина, преподаватель УВО «Университет управления “ТИСБИ”», директор туристического агентства «Алые паруса». Связано это с повышенным спросом на праздничные даты и ограниченным количеством предложений.
При выборе горящего тура важно учитывать и визовые требования. По мнению эксперта, оптимальным решением при выборе страны с безвизовым въездом могут быть Египет, Шри-Ланка.
При этом Египет занимает особое место среди пляжных направлений. Но вот найти горящий тур сюда на новогодние праздники довольно сложно — места бронируются заранее, а отказов практически нет. При этом погода в декабре-январе здесь комфортная, температура воздуха держится около +24−27 градусов.
Недельный горящий тур в Египет может стоит от 100 тысяч на человека, добавляет Роман Гареев, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Объединенные Арабские Эмираты предлагают туристам не только пляжный отдых, но и масштабные праздничные мероприятия. Минимальная стоимость недельного тура на двоих начинается от 140 тысяч рублей. В программу входят грандиозные салюты, торговый фестиваль в Дубае со скидками до 70% и праздничные шоу-программы.
Турция остается одним из самых доступных зарубежных направлений с ценами от 115 тысяч рублей за неделю на двоих. Однако, как напомнила Капустина, зимой работают не все отели, а температура воздуха держится около +10−15 градусов. Компенсируют это подогреваемые бассейны и насыщенная развлекательная программа.
Для любителей экзотики открыт Таиланд, где новогодние туры на 10 ночей начинаются от 180 тысяч рублей на двоих. Страна предлагает не только пляжный отдых, но и богатую экскурсионную программу, яркие шоу и знаменитую местную кухню.
Вьетнам сохраняет схожий ценовой диапазон с Таиландом.
Для любителей премиального отдыха доступны Мальдивы с ценами от 300 тысяч рублей. Архипелаг предлагает уединенный отдых на белоснежных пляжах, роскошные отели и температуру воздуха около +30 градусов.
Также, по словам Романа Гареева, пользуются популярностью Индия (Гоа) (от 75 тыс. руб. на человека на 7 дней) и Куба (от 220 тыс. руб. на человека тоже на 7 дней).
По России
Особой популярностью внутри России пользуются туры на Байкал. По оценкам Капустиной, недельное путешествие обойдется примерно в 80 тысяч рублей. Программа включает посещение острова Ольхон, знакомство с местными традициями и уникальной природой зимнего Байкала.
Кавказское направление привлекает туристов доступными ценами — от 42 тысяч рублей за пятидневный тур. При этом особенно популярен Дагестан, где можно совместить знакомство с местной культурой, кухней и посещение природных достопримечательностей.
Кроме этого, в России множество горнолыжных курортов. Например, Красная поляна (Сочи), Шерегеш (Кузбасс), Домбай (Кавказ), Эльбрус (Кавказ), Кировск (Хибины), Завьялиха (Алтай), Бурятия (Сибирь).
По оценкам Гареева, стоимость горящих туров по России из Москвы может варьироваться от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона и средства размещения.
Для тех, кто рассматривает горящие туры на Новый год, важно быть гибкими в выборе направления и категории отеля. «Часто можно найти выгодные предложения в отелях более высокой категории, когда бюджетные варианты уже заполнены. Также стоит обращать внимание на сезонность и погодные условия выбранного направления», — заключила Алсу Капустина.
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