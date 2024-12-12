Каким будет курс рубля 13 декабря 2024: прогноз эксперта

Бенчмарк в очередной раз отметился ниже важного уровня 2500 п. Давление оказывают риски монетарного характера — последние данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции, и это, безусловно, примет в расчет ЦБ, принимая решение по ключевой ставке на будущей неделе.
Другой причиной слабости сентимента являются новые санкционные инициативы, в том числе направленные на нефтяной экспорт из РФ. Кроме того, рубль сегодня отыгрывался после падения накануне.
Внешний фон был спокойным. Европейские биржи умеренным ростом приветствовали решение ЕЦБ, который, как и ожидалось, понизил ключевую процентную ставку на 25 б.п., до 3,15%.
Завтра выйдет статистика по объему промышленного производства еврозоны за октябрь. Росстат представит первую оценку ВВП за III кв. Акционеры НПО Наука на внеочередном собрании рассмотрят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 г.
В конце недели в фокусе внимания останутся сырьевые цены, геополитика, динамика курса рубля. Приближение выходных может снижать покупательскую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 декабря- 2475−2675 п.
На валютном рынке продолжаются «качели». Рубль продолжает искать баланс после недавних санкционных событий, между тем все более выраженно могут проявляться сезонные факторы давления — всплеск потребительской активности, спрос на валюту со стороны намечающих зарубежные поездки в праздники, наращивание бюджетных расходов. Одна из причин резких колебаний курса связана с относительно невысокой ликвидностью валютного рынка, на динамику внутри дня может повлиять даже одна очень крупная покупка или продажа. На стороне рубля — жесткая ДКП, меры валютного контроля, относительно стабильные нефтяные цены. В ближайшее время курсы могут двигаться вокруг 14 рублей за юань и 100−105 за доллар.
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