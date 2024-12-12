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Каким будет курс рубля 13 декабря 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня начинал день на положительной территории, но во второй половине дня инициативу перехватили продавцы, отмечает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Бенчмарк в очередной раз отметился ниже важного уровня 2500 п. Давление оказывают риски монетарного характера — последние данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции, и это, безусловно, примет в расчет ЦБ, принимая решение по ключевой ставке на будущей неделе.

Другой причиной слабости сентимента являются новые санкционные инициативы, в том числе направленные на нефтяной экспорт из РФ. Кроме того, рубль сегодня отыгрывался после падения накануне.

Внешний фон был спокойным. Европейские биржи умеренным ростом приветствовали решение ЕЦБ, который, как и ожидалось, понизил ключевую процентную ставку на 25 б.п., до 3,15%.

Завтра выйдет статистика по объему промышленного производства еврозоны за октябрь. Росстат представит первую оценку ВВП за III кв. Акционеры НПО Наука на внеочередном собрании рассмотрят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 г.

В конце недели в фокусе внимания останутся сырьевые цены, геополитика, динамика курса рубля. Приближение выходных может снижать покупательскую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 декабря- 2475−2675 п.

На валютном рынке продолжаются «качели». Рубль продолжает искать баланс после недавних санкционных событий, между тем все более выраженно могут проявляться сезонные факторы давления — всплеск потребительской активности, спрос на валюту со стороны намечающих зарубежные поездки в праздники, наращивание бюджетных расходов. Одна из причин резких колебаний курса связана с относительно невысокой ликвидностью валютного рынка, на динамику внутри дня может повлиять даже одна очень крупная покупка или продажа. На стороне рубля — жесткая ДКП, меры валютного контроля, относительно стабильные нефтяные цены. В ближайшее время курсы могут двигаться вокруг 14 рублей за юань и 100−105 за доллар.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».