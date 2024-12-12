Каким будет курс рубля 13 декабря 2024: прогноз эксперта

На валютном рынке продолжаются «качели». Рубль продолжает искать баланс после недавних санкционных событий, между тем все более выраженно могут проявляться сезонные факторы давления — всплеск потребительской активности, спрос на валюту со стороны намечающих зарубежные поездки в праздники, наращивание бюджетных расходов. Одна из причин резких колебаний курса связана с относительно невысокой ликвидностью валютного рынка, на динамику внутри дня может повлиять даже одна очень крупная покупка или продажа. На стороне рубля — жесткая ДКП, меры валютного контроля, относительно стабильные нефтяные цены. В ближайшее время курсы могут двигаться вокруг 14 рублей за юань и 100−105 за доллар.