Ипотеку с кешбэком запретят в России с января 2025 года

По этой схеме часть суммы в составе первого взноса возвращалась покупателю после сделки. Ранее в Центробанке отмечали риски такого подхода, потому что ипотека с кешбэком могла использоваться заемщиками, не имеющими на руках собственных средств для первоначального взноса — для этого им достаточно взять потребительский кредит и затем погасить его за счет кешбэка.
«У нас с 1 января запускается так называемый ипотечный стандарт. Этот стандарт — продолжение регулирования со стороны Центробанка ипотечного рынка в Российской Федерации. В частности, будет запрещено возвращать нашим заемщикам так называемый кешбэк (из первоначального взноса застройщикам — прим. ТАСС)», — сказала она.
Кроме того, банкам будет запрещено получать вознаграждение от застройщиков и комиссию от заемщиков, а также рекомендовано выдавать ипотеку до 80% от справедливой суммы залога и на срок не более 30 дней, уточнили в РГР.
Как сообщалось, основная цель ипотечного стандарта — защита прав и законных интересов заемщиков. В том числе — путем формирования у заемщика полного представления об условиях договора ипотечного кредита, рисков, возникающих в связи с его заключением, а также минимизации распространения высокорискованных схем ипотечного кредитования.