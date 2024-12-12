Ипотеку с кешбэком запретят в России с января 2025 года

По этой схеме часть суммы в составе первого взноса возвращалась покупателю после сделки. Ранее в Центробанке отмечали риски такого подхода, потому что ипотека с кешбэком могла использоваться заемщиками, не имеющими на руках собственных средств для первоначального взноса — для этого им достаточно взять потребительский кредит и затем погасить его за счет кешбэка.