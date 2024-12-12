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ФАС выступила за запрет возврата поставщикам качественных нереализованных продуктов

При этом такое регулирование не затронет добросовестных участников рынка, считает в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ФАС выступает за запрет возврата торговыми сетями качественных нереализованных продуктов поставщикам вне зависимости от сроков годности. От этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Речь идет об установлении запрета включения в договор поставки условия о возврате таких товаров вне зависимости от их сроков годности. При этом такое регулирование не затронет добросовестных участников рынка, которые и сегодня не осуществляют возврат качественных непроданных продовольственных товаров», — пояснили в ФАС.

По мнению службы, это позволит при заключении договоров избежать ситуаций, когда все риски и расходы возлагаются на поставщиков, а торговые сети не производят оплату товаров. Этот вопрос обсуждался в рамках заседания Экспертного совета по торговле ФАС России.

Кроме того, участники мероприятия подняли вопрос контроля соблюдения положений торгового законодательства в случае совмещения одним хозяйствующим субъектом деятельности по розничной торговле продовольственными товарами и предоставлению услуг маркетплейсов. В настоящее время в случае, если происходит слияние офлайн и онлайн-торговли, требования торгового законодательства распространяются на всю группу лиц. Участники рынка выступили с предложением рассмотреть возможность применения исключений.

«По мнению ФАС России, такие исключения влекут за собой определенные риски. Например, риск смешения товаропотоков торговых сетей и маркетплейсов, входящих в одну группу лиц, при котором товары из маркетплейсов будут попадать на реализацию в торговые сети и наоборот», — добавили в службе.

Таким образом, установленные законом о торговле ограничения не будут соблюдаться, что может ущемлять интересы поставщиков продовольственных товаров. Также исключения могут повлечь вывод из-под действия торгового законодательства имеющихся в настоящее время обязательств организаций торговли по предельным срокам оплаты товаров, ограничений возвратов и иных условий. Это может привести к дополнительным издержкам поставщиков, которые могут закладываться в конечную цену товаров.