ФАС выступила за запрет возврата поставщикам качественных нереализованных продуктов

Таким образом, установленные законом о торговле ограничения не будут соблюдаться, что может ущемлять интересы поставщиков продовольственных товаров. Также исключения могут повлечь вывод из-под действия торгового законодательства имеющихся в настоящее время обязательств организаций торговли по предельным срокам оплаты товаров, ограничений возвратов и иных условий. Это может привести к дополнительным издержкам поставщиков, которые могут закладываться в конечную цену товаров.