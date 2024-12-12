Евродепутат заявил о бесполезности очередного пакета санкций против РФ

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Очередной пакет европейских санкций против России бесполезен и вредит самому ЕС. Об этом заявил евродепутат Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы в Европарламенте.
«Четырнадцать пакетов санкций не принесли ощутимого прогресса в направлении мира. Вместо этого они больно ударили по нашей экономике», — говорится в пресс-релизе политика.
По его словам, политика санкций лишь приводит к большей эскалации, поэтому Брюссель должен встать на путь дипломатии и переговоров.
Ранее венгерское представительство в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали 15-й по счету пакет санкций против России из-за конфликта на Украине. Он включает меры в отношении иностранных танкеров, которые перевозят российскую нефть.