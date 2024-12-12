Евродепутат заявил о бесполезности очередного пакета санкций против РФ

Ранее венгерское представительство в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали 15-й по счету пакет санкций против России из-за конфликта на Украине. Он включает меры в отношении иностранных танкеров, которые перевозят российскую нефть.