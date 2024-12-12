Эксперт озвучил шесть популярных схем интернет-мошенничества на Новый год

Как уточнил Вураско, мошенники продолжают развивать новые схемы, нацеленные на доверчивых пользователей в праздничные сезоны. Среди наиболее распространенных уловок — новогодние распродажи, проводимые в фейковых интернет-магазинах, а также обманные «розыгрыши» на фишинговых сайтах.
Эти сайты также предлагают якобы услуги по заказу елок и вызову Деда Мороза, бронированию гостиниц и покупке билетов на поезд или самолет, а также продажу билетов на новогодние шоу, которые в реальности не существуют. Кроме того, злоумышленники создают фальшивые страницы для голосований в конкурсах новогоднего рисунка, отметил эксперт.
Вураско рассказал, что при попытке воспользоваться фейковыми распродажами покупатели остаются без товаров и потерянными деньгами, которые уходят мошенникам. Заказ елок и вызов Деда Мороза также заканчиваются исключительно списанием денег с доверчивых клиентов. Участие в «розыгрышах», заранее подстроенных под «выигрыш» жертвы, требует предоставления личных данных для получения приза. В случаях с конкурсами рисунков, пользователя обманным путём просят ввести учетные данные своего аккаунта в мессенджере, якобы для голосования.
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Т.
Д Рассказываем о новых схемах обмана в интернете, как действуют мошенники, какие уловки используют, чтобы украсть деньги и что говорит об этом эксперт.