Эксперт озвучил шесть популярных схем интернет-мошенничества на Новый год

Эти сайты также предлагают якобы услуги по заказу елок и вызову Деда Мороза, бронированию гостиниц и покупке билетов на поезд или самолет, а также продажу билетов на новогодние шоу, которые в реальности не существуют. Кроме того, злоумышленники создают фальшивые страницы для голосований в конкурсах новогоднего рисунка, отметил эксперт.