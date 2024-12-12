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Эксперт объяснила, как рынок нефти реагирует на Сирию

В понедельник, 9 декабря, цена на нефть марки Brent показывала рост на фоне ситуации на Ближнем Востоке. О том, как изменится стоимость энергоресурса до конца 2024 года и почему, Финансам Mail рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: ТАСС

8 декабря, в воскресенье, силы сирийской оппозиции заявили о захвате Дамаска и начале формирования переходного правительства. Президент Сирии Башар Асад в тот же день объявил, что складывает полномочия. Вместе с семьей он получил убежище в России.

Накануне, вечером 8 декабря, Израиль впервые за 50 лет вошел на территорию Сирии и установил полный контроль над Голанскими высотами.

По словам Людмилы Рокотянской, ситуация в Сирии не оказывает прямого воздействия на рынок нефти, поскольку страна не экспортирует ресурс с 2011 года.

«Однако у нее есть связи с другими странами региона — например, с Ираном. Поэтому котировки “черного золота” вчера могли краткосрочно отыгрывать увеличение риск-премии из-за очередной дестабилизации в регионе», — сказала она.

Кроме того, на стоимость нефти могут повлиять такие факторы, как политика ОПЕК+ по контролю за объемами добычи и экспорта, рост импорта со стороны китайских производителей, а также риски усиления санкционного давления на иранское «черное золото».

Если говорить о ценовых уровнях, то техническая картина в нефти сейчас сложилась неопределенная, добавила эксперт. Выраженной восходящей динамики, как отметила Людмила Рокотянская, не просматривается.

Вероятнее всего, нефть Brent продолжит торговаться в районе 70−75 долларов за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».