Эксперт объяснила, как рынок нефти реагирует на Сирию

8 декабря, в воскресенье, силы сирийской оппозиции заявили о захвате Дамаска и начале формирования переходного правительства. Президент Сирии Башар Асад в тот же день объявил, что складывает полномочия. Вместе с семьей он получил убежище в России.
Накануне, вечером 8 декабря, Израиль впервые за 50 лет вошел на территорию Сирии и установил полный контроль над Голанскими высотами.
По словам Людмилы Рокотянской, ситуация в Сирии не оказывает прямого воздействия на рынок нефти, поскольку страна не экспортирует ресурс с 2011 года.
«Однако у нее есть связи с другими странами региона — например, с Ираном. Поэтому котировки “черного золота” вчера могли краткосрочно отыгрывать увеличение риск-премии из-за очередной дестабилизации в регионе», — сказала она.
Кроме того, на стоимость нефти могут повлиять такие факторы, как политика ОПЕК+ по контролю за объемами добычи и экспорта, рост импорта со стороны китайских производителей, а также риски усиления санкционного давления на иранское «черное золото».
Если говорить о ценовых уровнях, то техническая картина в нефти сейчас сложилась неопределенная, добавила эксперт. Выраженной восходящей динамики, как отметила Людмила Рокотянская, не просматривается.
Вероятнее всего, нефть Brent продолжит торговаться в районе 70−75 долларов за баррель.
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