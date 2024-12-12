Депутат объяснил, как сделать жилье доступным для россиян

Никитин объяснил, что это подразумевает не просто сохранение, а значительное увеличение финансирования национальных проектов для поддержки граждан, чьи доходы являются низкими и средними. Он уточнил, что речь идет о целевых субсидиях и дотациях, которые можно использовать на покупку или строительство жилья для конкретных категорий населения: семей с детьми, медицинских и педагогических работников, представителей профессий, востребованных в региональной экономике, а также участников специальной военной операции.