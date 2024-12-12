Депутат объяснил, как сделать жилье доступным для россиян

«Ситуация на рынке недвижимости крайне сложная. Цены продолжают оставаться высокими, ипотечные ставки бьют рекорды в 25%, а льготные программы существуют лишь для малой части нуждающихся. Решить данный вопрос может только снижение ключевой ставки ЦБ. В краткосрочной перспективе этого не ожидается, поэтому быстрые и кардинальные решения, способные сделать приобретение жилья доступным в 2025 году, маловероятны. Единственный реальный путь к достижению данной цели — значительное расширение государственного участия в жилищных программах», — отметил депутат.
Никитин объяснил, что это подразумевает не просто сохранение, а значительное увеличение финансирования национальных проектов для поддержки граждан, чьи доходы являются низкими и средними. Он уточнил, что речь идет о целевых субсидиях и дотациях, которые можно использовать на покупку или строительство жилья для конкретных категорий населения: семей с детьми, медицинских и педагогических работников, представителей профессий, востребованных в региональной экономике, а также участников специальной военной операции.
По словам депутата, вероятность принятия подобных мер зависит от распределения федерального бюджета: при увеличении в одном направлении могут сократить в другом. Никитин напомнил, что, согласно исследованиям, доступность жилья оказывает влияние на демографическую ситуацию в стране, и на сегодняшний день эта ситуация неблагоприятная. Для стабилизации рождаемости необходимо помогать семьям с приобретением недвижимости, заключил депутат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Д Объясняем, как купить жилье в условиях высоких цен и ставок, какие есть реальные способы повысить доступность жилья, какие субсидии и дотации предлагают россиянам, какие категории граждан смогут рассчитывать на льготы, как эти меры повлияют на демографию и что об этом говорит депутат.