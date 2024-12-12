Bloomberg: «инфляционная боль» вынудит Банк России повысить ставку до 23−24%

По мнению экономиста, существует высокая вероятность того, что это приведет к очередному повышению ключевой ставки на заседании регулятора, запланированном на 20 декабря. Предположительно, Банк России сочтет, что высокие показатели инфляции за ноябрь продолжают оказывать негативное воздействие на его репутацию. Поэтому мы предполагаем, что на следующей неделе регулятор увеличит ключевую ставку на 2−3 процентных пункта до уровня 23−24%, а также выразит «ястребиные» настроения в отношении своей денежно-кредитной политики.