Bloomberg: «инфляционная боль» вынудит Банк России повысить ставку до 23−24%

Исаков уточнил, что в ноябре уровень потребительской инфляции в России превысил октябрьские ожидания Центрального банка: за одиннадцать месяцев накопленная инфляция составила 8,8%, в то время как регулятор прогнозировал, что в конце года этот показатель будет на уровне 8,0−8,5%.
По мнению экономиста, существует высокая вероятность того, что это приведет к очередному повышению ключевой ставки на заседании регулятора, запланированном на 20 декабря. Предположительно, Банк России сочтет, что высокие показатели инфляции за ноябрь продолжают оказывать негативное воздействие на его репутацию. Поэтому мы предполагаем, что на следующей неделе регулятор увеличит ключевую ставку на 2−3 процентных пункта до уровня 23−24%, а также выразит «ястребиные» настроения в отношении своей денежно-кредитной политики.
Высокий уровень инфляции в России вызван сочетанием двух факторов: шоком предложения и шоком спроса. По нашим оценкам, не достаточно жесткая денежно-кредитная политика с учетом программ субсидирования ипотеки и фискальных стимулов внесли около 3,5% в уровень инфляции. В то же время факторы, связанные с предложением, такие как санкции на российскую внешнюю торговлю, добавили еще 1,5% к избыточной инфляции.
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