Банки ограничили сроки кредитов наличными и удлинили ипотеку на шесть лет

Банк России возобновил повышение ключевой ставки в июле этого года, с тех пор показатель вырос с 16 до 21% годовых. Одним из аргументов ЦБ в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики был «беспрецедентный» рост кредитования в России, несмотря на повышение рыночных ставок вслед за ключевой и введенные регулятором ограничения. По данным ЦБ, сокращение необеспеченного кредитования наметилось только в октябре — портфель таких ссуд на балансе банков уменьшился на 0,3% против роста на 0,7% в сентябре. Объем долгов по ипотечному кредитованию в октябре продолжил расти — на 0,7% к сентябрю (.pdf). В целом розничный кредитный портфель банков (разбивки по видам кредитов еще нет) в ноябре сократился на 1,7%, а его годовые темпы прироста замедлились до 11,1% с 14,9% месяцем ранее. «Однако это было связано с проведением масштабных сделок по секьюритизации потребительских кредитов, без учета которых месячный прирост составил бы 0,3%», — сообщил регулятор (.pdf).