Банки ограничили сроки кредитов наличными и удлинили ипотеку на шесть лет

Российские банки в условиях высоких ставок стали активнее оперировать сроками выдаваемых физическим лицам кредитов, следует из данных «Скоринг Бюро», которые изучил РБК.
В ноябре 2024 года средний срок потребительского кредита в России сократился до 26 месяцев (два года и два месяца). Это минимальное значение с весны 2022 года — тогда на пике кризиса в марте показатель падал до 25 месяцев. Средний срок выдаваемых кредитов наличными снижается четвертый месяц подряд: если в июле, когда начался новый цикл подъема ставки ЦБ, он составлял 72 месяца, то в августе упал до 59, в сентябре — до 45, а в октябре — до 35 месяцев.
Аналогичная тенденция наблюдается в автокредитовании: с пика, зафиксированного в августе 2024 года (100 месяцев, или чуть более восьми лет), показатель снизился к ноябрю до 67 месяцев (около пяти с половиной лет).
В ипотеке средний срок ссуды, наоборот, стремительно растет. В ноябре он достиг рекордных 330 месяцев (27 с половиной лет). За месяц показатель «удлинился» на 70 месяцев (на пять лет и десять месяцев), такого не наблюдалось как минимум с 2020 года.
Аномальное увеличение сроков ипотеки во многом связано с изменением структуры выдач кредитов на жилье в ноябре, объяснил РБК гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин: «Многие игроки в принципе ушли с рынка ипотечного кредитования или резко сократили объемы массового ипотечного кредитования, поэтому “вес” каждого кредита [в статистике] стал более значимым. Подобный рост среднего срока объясняется крайне высокими сроками кредитования буквально по нескольким десяткам ипотечных договоров». Он добавил, что если исключить эти «экстраординарные договоры» из расчета, то средняя продолжительность ипотеки составит 241 месяц (чуть больше 20 лет), то есть по сравнению с октябрем она сократилась.
Динамику в сегменте необеспеченного кредитования Лагуткин связал с тем, что банкам сейчас «крайне затруднительно прогнозировать потребительское поведение на длительные сроки». «Они приходят к буквально единственно возможному сценарию ведения бизнеса — ограничению горизонта кредитования, чтобы снизить потенциально возможные потери и защитить деньги вкладчиков», — резюмировал гендиректор «Скоринг Бюро».
Как сильно изменилась ситуация на кредитном рынке
Банк России возобновил повышение ключевой ставки в июле этого года, с тех пор показатель вырос с 16 до 21% годовых. Одним из аргументов ЦБ в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики был «беспрецедентный» рост кредитования в России, несмотря на повышение рыночных ставок вслед за ключевой и введенные регулятором ограничения. По данным ЦБ, сокращение необеспеченного кредитования наметилось только в октябре — портфель таких ссуд на балансе банков уменьшился на 0,3% против роста на 0,7% в сентябре. Объем долгов по ипотечному кредитованию в октябре продолжил расти — на 0,7% к сентябрю (.pdf). В целом розничный кредитный портфель банков (разбивки по видам кредитов еще нет) в ноябре сократился на 1,7%, а его годовые темпы прироста замедлились до 11,1% с 14,9% месяцем ранее. «Однако это было связано с проведением масштабных сделок по секьюритизации потребительских кредитов, без учета которых месячный прирост составил бы 0,3%», — сообщил регулятор (.pdf).
Что касается выдач розничных кредитов, то они падают не первый месяц. Снижение объемов новых необеспеченных ссуд наблюдается с июня, а в октябре—ноябре продажи рухнули на 26−29%, следует из статистики Frank RG. Выдачи ипотеки устойчиво снижаются три месяца подряд.
Что о сокращении сроков кредитов говорят эксперты
Увеличение ставок по кредитам, как правило, приводит к растягиванию их сроков — чтобы ежемесячный платеж для заемщика оставался комфортным, кредиторы идут на этот шаг. Особенно этот эффект был заметен в ипотеке, где увеличение сроков кредитования эксперты также связывали с удорожанием недвижимости.
Лагуткин прогнозирует, что после аномального и в основном технического всплеска в ноябре средний срок ипотеки в России вряд ли будет расти.
«Текущее состояние экономики сильно отличается от всего того, с чем она сталкивалась в прошлом, поэтому и поведение участников рынка совершенно иное и базируется на новых принципах и подходах. С учетом этого кредиторы и прибегают к сокращению кредитования, в том числе за счет снижения сроков. Регулятор посылает рынку однозначные сигналы о необходимости сокращения объемов кредитования, и рынок, следуя им, корректирует свое поведение», — объясняет эксперт. Он считает, что подобные изменения затронут все сегменты розничного кредитования до тех пор, пока ставки в России не начнут снижаться.
Политика банков в части сроков кредитования может быть связана с их ожиданием дальнейшего роста процентных ставок, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее словам, «короткие» кредиты могут показывать «меньшую дефолтность в силу более быстрого погашения долга при ужесточенных стандартах выдач».
Самая очевидная причина сокращения срочности новых выдач — масштабирование переплаты при текущих ставках, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Огромная переплата при полной стоимости кредита выше 30% годовых и многолетней срочности означает длительную фиксацию долговой нагрузки заемщика на высоком уровне и, соответственно, более высокий кредитный риск для банка. В этом случае банк-кредитор, конфигурируя параметры кредита вместе с заемщиком, может настаивать на сокращении и общей суммы кредита, и его срочности».
Аналитик допускает, что «более осознанные заемщики» в текущих условиях могут сами запрашивать меньшие суммы в долг на меньший срок, «рассчитывая на дополнительные заимствования в будущем уже по сниженным ставкам».
Беликов также обращает внимание на одну продуктовую особенность: российские банки активно предлагают клиентам «покупать» более низкую ставку по кредиту за единовременную комиссию.
«Чем выше срок кредитования, тем выше комиссия. Таким образом банки гарантируют свой доход даже в случае досрочного погашения кредита заемщиком. Конечно, от комиссии можно отказаться, но это может повысить вероятность отказа по заявке. Видя, как раздувается сумма комиссии к уплате по мере увеличения срока кредита, заемщики, естественно, склоняются в сторону меньших сроков и меньшей разовой переплаты, не зависящей от того, насколько они будут опережать график погашения в будущем», — допускает эксперт.
Он также оговаривается, что прямо сравнивать средний срок кредита сейчас с аналогичным показателем предыдущих лет не совсем корректно, поскольку объемы выдач в отчетные периоды могут сильно отличаться. «Объемы выдач сильно сократились, закредитованность заемщиков выросла, увеличился уровень отказов со стороны банков, а по части тех выдач, которые в конечном счете одобряются, все равно срезаются некоторые параметры относительно изначально запрошенных заемщиками условий, чтобы уменьшить кредитный риск», — поясняет Беликов.
Средний срок выдаваемого кредита и реальный срок его погашения может существенно отличаться, особенно заметно это было в ипотеке в предыдущие годы, отмечает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич: «Это утверждение было справедливо для ипотеки по рыночным ставкам, когда клиенты оформляли кредит на 20−25 лет, а гасили за 10−15». Сейчас, по его словам, ипотечные кредиты по льготным ставкам погашаются, как правило, по графику.
«Что касается кредитов, выданных по рыночным ставкам в 2024 году, то да — они гасятся быстрее. Однако те кредиты, которые были оформлены по ставке 15−16%, не гасятся опережающими темпами. Многие заемщики изначально планировали рефинансировать кредит после снижения ключевой ставки. Однако ожидания не оправдались, и сейчас эти заемщики погашают кредит согласно графику», — говорит Костюкевич. Заемщики с ипотекой под 20% годовых, по его словам, действительно закрывают кредиты быстрее, но таких ссуд в целом достаточно мало в портфелях банков.