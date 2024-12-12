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Австрия, Словакия и Чехия призвали ФРГ отменить плату за транзит газа

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Австрия, Словакия и Чехия призвали Германию как можно скорее отменить плату за транзит по своей территории предназначенного для них газа. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Источник: Reuters

Вена, Братислава и Прага, согласно агентству, считают целесообразным для укрепления европейской энергобезопасности, чтобы в декабре германская сторона внесла поправку в законодательство, отменяющую плату за транзит газа.

Соответствующая поправка прошла в сентябре в первом чтении через Бундестаг, но на ее окончательное утверждение негативно может повлиять произошедший в ноябре распад правительственной коалиции в Германии. Берлин ранее обещал странам — партнерам по Евросоюзу отметить пошлину с января 2025 года.

Австрия, Словакия и Чехия, как следует из имеющегося в распоряжении агентства документа, настаивают на скорейшей отмене германской пошлины с учетом того, что в конце 2024 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину. Киев отказался от продолжения транспортировки энергосырья из РФ. Ожидается, что возникшую ситуацию в предстоящей понедельник обсудят на своей встрече в Брюсселе министры энергетики государств — членов ЕС.

Пошлина на транзит газа по германской территории была введена осенью 2022 года. Берлин обосновал плату за транспортировку энергосырья в соседние страны необходимостью обеспечения безопасности поставок и покрытия расходов по хранению газа.