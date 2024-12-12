Австрия, Словакия и Чехия призвали ФРГ отменить плату за транзит газа

Австрия, Словакия и Чехия, как следует из имеющегося в распоряжении агентства документа, настаивают на скорейшей отмене германской пошлины с учетом того, что в конце 2024 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину. Киев отказался от продолжения транспортировки энергосырья из РФ. Ожидается, что возникшую ситуацию в предстоящей понедельник обсудят на своей встрече в Брюсселе министры энергетики государств — членов ЕС.