Аналитик рассказал, подорожает ли золото до конца года

Наконец, отметил аналитик, выросла уверенность рынка в том, что ФРС на последнем заседании в текущем году 18 декабря понизит ставку на 25 базисных пунктов. Тут, однако, нужно сделать оговорку, что в IV квартале коэффициент корреляции между ценой на золото и индексом доллара не очень низкий.