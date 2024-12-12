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Аналитик рассказал, подорожает ли золото до конца года

Цены на золото 10 декабря впервые с 25 ноября превышали 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию. О том, с чем связан такой скачок и продолжит ли драгоценный метал дорожать, Финансам Mail рассказал Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

По его словам, на рост цен на золото повлияли несколько факторов. Прежде всего, рост геополитической премии.

«Так, индекс геополитических рисков в ноябре увеличился на 10 п. и сейчас составляет 109,14 п. Мы видим, что полноценной разрядки ситуации на Ближнем Востоке не происходит, произошла эскалация в Сирии», — пояснил эксперт.

Второй причиной удорожания драгметалла Николай Дудченко назвал спрос на него со стороны центральных банков. По данным World Gold Council, чистые покупки металла в октябре достигли рекордных в 2024 году 60 тонн.

Наконец, отметил аналитик, выросла уверенность рынка в том, что ФРС на последнем заседании в текущем году 18 декабря понизит ставку на 25 базисных пунктов. Тут, однако, нужно сделать оговорку, что в IV квартале коэффициент корреляции между ценой на золото и индексом доллара не очень низкий.

Таким образом, по его словам, причины для роста цены на золото есть, однако они не слишком уверенные. Эксперт добавил, что, если не случится форс-мажора, стоимость золота останется на текущих уровнях до конца года.

«В следующем году в базовом сценарии мы рассматриваем возможность продолжения роста цены. Нельзя исключать достижение ценой отметки $3000 за тройскую унцию. Вместе с тем, неопределенность в 2025 г. достаточно высока. Соответственно, в нашем альтернативном сценарии мы не исключаем и коррекции цены. В этом случае возможно движение цены в диапазон 2400−2500 долларов за тройскую унцию в 2025 году», — заключил Николай Дудченко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».