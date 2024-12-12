Аналитик рассказал, подорожает ли золото до конца года

По его словам, на рост цен на золото повлияли несколько факторов. Прежде всего, рост геополитической премии.
«Так, индекс геополитических рисков в ноябре увеличился на 10 п. и сейчас составляет 109,14 п. Мы видим, что полноценной разрядки ситуации на Ближнем Востоке не происходит, произошла эскалация в Сирии», — пояснил эксперт.
Второй причиной удорожания драгметалла Николай Дудченко назвал спрос на него со стороны центральных банков. По данным World Gold Council, чистые покупки металла в октябре достигли рекордных в 2024 году 60 тонн.
Наконец, отметил аналитик, выросла уверенность рынка в том, что ФРС на последнем заседании в текущем году 18 декабря понизит ставку на 25 базисных пунктов. Тут, однако, нужно сделать оговорку, что в IV квартале коэффициент корреляции между ценой на золото и индексом доллара не очень низкий.
Таким образом, по его словам, причины для роста цены на золото есть, однако они не слишком уверенные. Эксперт добавил, что, если не случится форс-мажора, стоимость золота останется на текущих уровнях до конца года.
«В следующем году в базовом сценарии мы рассматриваем возможность продолжения роста цены. Нельзя исключать достижение ценой отметки $3000 за тройскую унцию. Вместе с тем, неопределенность в 2025 г. достаточно высока. Соответственно, в нашем альтернативном сценарии мы не исключаем и коррекции цены. В этом случае возможно движение цены в диапазон 2400−2500 долларов за тройскую унцию в 2025 году», — заключил Николай Дудченко.
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