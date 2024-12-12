«Аэрофлот» ожидает роста пассажиропотока до 5% в 2025 году

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Группа «Аэрофлот» ожидает в 2025 году роста пассажиропотока от нескольких до 5%. Об этом сообщил директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов в ходе Пассажирского форума PRO//Движение.
«Динамика следующего года у нас в диапазоне от нескольких процентов до 5%», — сказал он.
По итогам 2024 года группа «Аэрофлот» планирует увеличить перевозки по сравнению с предыдущим годом на 8%, до более 50 млн пассажиров. За январь — февраль 2024 года группа увеличила перевозки на 22%, до 7,5 млн по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года.