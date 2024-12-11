Юрист напомнил, что в 2025 году в России подорожают услуги ЖКХ

«Традиционно с 1 июля 2025 года россиян ждет рост цен на коммунальные услуги. Это происходит ежегодно. В среднем по России повышение произойдет на 11,9%», — уточнил юрист.
Согласно его заявлению, правительство уже одобрило индексы изменения платы. Предельные значения в каждом регионе будут отличаться. Это обусловлено множеством факторов, такими как экономическая ситуация региона, количество потребителей, объем поставляемых коммунальных услуг и другие.
Среди регионов, где тарифы могут подняться наиболее значительно (от 19% до 21%), находятся Пермский край, Архангельская и Кемеровская области. Наименьшее увеличение цен (от 8% до 9%) ожидается в Ханты-Мансийском автономном округе, на Алтае и в Амурской области.
Несмотря на то что максимальные показатели индексации установлены для каждого региона, изменения цен могут оказаться не такими значительными, уверен Гусятников. Он отметил, что местные власти вправе самостоятельно определить уровень индексации, но он не должен превышать обозначенные правительством пределы.
Это требуется для того, чтобы избежать резкого скачка цен, подчеркнул юрист. Например, в Москве предельное значение установлено на уровне 15%, но местная администрация может сократить его до 12%. Фактический рост тарифов станет известен лишь к лету 2025 года.
Гусятников отметил, что стоимость различных коммунальных услуг может изменяться неравномерно. Это зависит от того, насколько обоснованными окажутся тарифы, предоставленные поставщиками коммунальных услуг. Так, при индексе в 10% стоимость электроэнергии может возрасти на 20%, воды — на 7%, а тепла — на 3%, пояснил эксперт. В результате общий рост составит те же 10%.
Гусятников рекомендовал установить индивидуальные приборы учета, чтобы снизить затраты на коммунальные услуги. Практика показывает, что потребление ресурсов по индивидуальному учету обычно ниже социальных норм. Кроме того, юрист посоветовал научиться экономить свет, воду, газ
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