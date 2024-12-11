Юрист напомнил, что в 2025 году в России подорожают услуги ЖКХ

Гусятников отметил, что стоимость различных коммунальных услуг может изменяться неравномерно. Это зависит от того, насколько обоснованными окажутся тарифы, предоставленные поставщиками коммунальных услуг. Так, при индексе в 10% стоимость электроэнергии может возрасти на 20%, воды — на 7%, а тепла — на 3%, пояснил эксперт. В результате общий рост составит те же 10%.