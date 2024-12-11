ВАРПЭ не ожидает стремительного повышения цен на красную икру

По его словам, килограмм лососевой икры в советское время стоил 30 рублей, что составляло примерно треть от средней месячной зарплаты. При этом в настоящее время, несмотря на самую плохую лососевую путину за 20 лет, по данным сервисов доставки, розничная стоимость красной икры за килограмм колеблется от 8,5 до 9,5 тыс. руб. «При средней заработной плате в стране 87 тыс. — менее 11%», — добавил он.