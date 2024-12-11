ВАРПЭ не ожидает стремительного повышения цен на красную икру

«Я думаю, что в следующем году ситуация выровняется. Но в целом никакой трагедии и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации цен на красную икру не произойдет», — сказал Зверев.
По его словам, килограмм лососевой икры в советское время стоил 30 рублей, что составляло примерно треть от средней месячной зарплаты. При этом в настоящее время, несмотря на самую плохую лососевую путину за 20 лет, по данным сервисов доставки, розничная стоимость красной икры за килограмм колеблется от 8,5 до 9,5 тыс. руб. «При средней заработной плате в стране 87 тыс. — менее 11%», — добавил он.
«Какое-то время в нашей стране существовало искаженное ценообразование на лососевую икру. Эта дешевизна икры, которая существовала 3−5 лет назад, объяснялась очень просто. Во-первых, значительным присутствием на рынке браконьерской икры. Еще один поток — это некачественная икра, которую реализовывали сомнительные производители. Таким образом, наличие незаконной, некачественной, уходящей от налогов икры, создавало громадный навес на рынке, который снижал цены», — рассказал эксперт.
По его словам, в настоящее время рынок красной икры стал приходить «в нормальность».
При покупке красной икры президент ВАРПЭ призвал ориентироваться только на добросовестные и авторитетные каналы продажи. «Я считаю, что гнаться за дешевизной в этом вопросе неправильно», — подчеркнул он.