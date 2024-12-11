В России резко подорожала пицца

Пицца подорожала, в первую очередь, из-за роста закупочных цен практически на все ингредиенты, пояснили в Quick Resto. Подешевел лишь орегано (на 16% год к году). В то же время курица подорожала на 39%, оливковое масло — на 31%, соль — на 30%, сыр маасдам — на 29%, дорблю — на 25%, бекон — на 22%. Прибавили в цене томатный соус (19%) и мука (13%).