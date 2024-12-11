В РФ средняя цена искусственной елки за год выросла почти на 15%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Средняя цена искусственной елки в РФ с 20 ноября по 5 декабря составила 4 260 рублей — это на 14% больше, чем год назад. За тот же период число покупок таких товаров выросло на 39% год к году, говорится в исследовании, проведенном сервисом электронных платежей ЮMoney и аналитическим ресурсом «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (имеется в распоряжении ТАСС).
Также, по данным исследования, с 20 ноября по 5 декабря средняя цена на гирлянды оказалась на 19% выше, чем годом ранее, и составила 587 рублей. Число покупок гирлянд выросло на 16%. Количество покупок елочных игрушек выросло за отчетный период на 19% год к году. Средняя цена стала на 17% выше и достигла 745 рублей. Число покупок мишуры увеличилось на 38%, а средняя цена выросла на 11%, до 149 рублей.
ЮMoney и «Чек индекс» провели опрос, по результатам которого выяснилось, что елку на Новый год ставят чуть более половины россиян (59%). Время от времени это делают 16% респондентов, а 4% украшают дом еловыми ветками. Еще 21% опрошенных никогда не ставят елку.
По данным опроса, из тех, у кого дома на Новый год появляется елка, 57% предпочитают искусственную, а 39% наряжают живое дерево. Еще 4% украшают эко-елку, сделанную своими руками.
Кроме того, треть опрошенных (32%) покупают новогоднее дерево на елочном базаре. На втором по популярности месте находятся маркетплейсы (23%), на третьем — супермаркеты (18%). Еще 5% опрошенных срубают ель в лесу, по 4% заказывают в питомниках и в сервисах доставки, а 1% — у блогеров.
Опрос проводился с ноября по декабрь 2024 года среди пользователей ЮMoney. В нем приняли участие более 2 тыс. человек из разных городов России.