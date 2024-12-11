В РФ средняя цена искусственной елки за год выросла почти на 15%

Также, по данным исследования, с 20 ноября по 5 декабря средняя цена на гирлянды оказалась на 19% выше, чем годом ранее, и составила 587 рублей. Число покупок гирлянд выросло на 16%. Количество покупок елочных игрушек выросло за отчетный период на 19% год к году. Средняя цена стала на 17% выше и достигла 745 рублей. Число покупок мишуры увеличилось на 38%, а средняя цена выросла на 11%, до 149 рублей.