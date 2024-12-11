В кабмине разработали показатели эффективности для шестилетнего плана развития экономики

Правительство разработало план для достижения устойчивого экономического развития, который основывается на конкуренции, предпринимательской деятельности, включая высокотехнологичное предпринимательство, и частной инициативе. Этот план изложен в проекте паспорта национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», копия которого имеется у РБК, и его подлинность подтверждена в аппарате вице-премьера Александра Новака, который курирует нацпроект.
Начало действия нацпроекта запланировано на 1 января 2025 года. Он охватит обширную аудиторию, включая граждан, бизнес разного размера и работников бюджетной сферы. Разработанные мероприятия сгруппированы в семь федеральных проектов, нацеленных на увеличение производительности труда, стимулирование инвестиционной активности, развитие финансового сектора, поддержку малого и среднего предпринимательства и так далее.
Михаил Мишустин ранее заявил, что правительство завершило подготовку паспортов для 19 национальных проектов. Эти документы будут официально опубликованы после одобрения президентом, как сообщили РБК в Министерстве экономического развития.
Согласно паспорту проекта, его реализация потребует финансирования в размере 2,7 трлн рублей в течение шести лет. Из этой суммы из федерального бюджета будет предоставлено 708 млрд рублей. Объем бюджетного финансирования будет постепенно уменьшаться: если в 2025 году проект получит 209 млрд рублей, то в 2030 году — лишь 74 млрд рублей. Порядка 63 млрд рублей на проект планируется привлечь из консолидированных бюджетов регионов за указанный период.
Актуальность данных цифр по состоянию на 9 декабря подтвердилась источником РБК в Министерстве финансов. Нацпроект будет включать следующие федеральные проекты: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда», которые ранее существовали как отдельные нацпроекты до 2024 года, а также «Низкоуглеродное развитие», «Повышение инвестиционной активности», «Технологии», «Развитие конкуренции» и «Развитие финансового рынка».
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