В кабмине разработали показатели эффективности для шестилетнего плана развития экономики

Согласно паспорту проекта, его реализация потребует финансирования в размере 2,7 трлн рублей в течение шести лет. Из этой суммы из федерального бюджета будет предоставлено 708 млрд рублей. Объем бюджетного финансирования будет постепенно уменьшаться: если в 2025 году проект получит 209 млрд рублей, то в 2030 году — лишь 74 млрд рублей. Порядка 63 млрд рублей на проект планируется привлечь из консолидированных бюджетов регионов за указанный период.