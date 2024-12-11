Аналитики выяснили, сколько работодателей выплатят 13-ю зарплату

Десятая часть работодателей намерены выплатить 13-ю зарплату не всем сотрудникам, а только некоторым из них. 63% опрошенных работодателей вообще не планируют предоставлять 13-ю зарплату, в то время как 18% еще не приняли решение или затрудняются ответить.
При этом примерно треть компаний (30%) планируют выплатить премии всем сотрудникам по итогам года, 22% собираются поощрить только определенных работников.
23% компаний не собираются выплачивать премии, а каждый четвертый из участников опроса пока не принял окончательного решения.
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