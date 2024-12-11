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Аналитики выяснили, сколько работодателей выплатят 13-ю зарплату

По данным исследования, которое провел портал SuperJob, только 9% российских работодателей планируют выплатить всем сотрудникам 13-ю зарплату к Новому году.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Десятая часть работодателей намерены выплатить 13-ю зарплату не всем сотрудникам, а только некоторым из них. 63% опрошенных работодателей вообще не планируют предоставлять 13-ю зарплату, в то время как 18% еще не приняли решение или затрудняются ответить.

При этом примерно треть компаний (30%) планируют выплатить премии всем сотрудникам по итогам года, 22% собираются поощрить только определенных работников.

23% компаний не собираются выплачивать премии, а каждый четвертый из участников опроса пока не принял окончательного решения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».