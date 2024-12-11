Стало известно, сколько цветов купили россияне в 2024 году

С 2021 года наблюдается также рост трат на цветы: в 2021 году россияне потратили на такие покупки в общей сложности 250 млрд рублей, в 2022 году — 295 млрд рублей (больше на 15%), в 2023 году — 349 млрд рублей (+15%), в 2024 году — 402 млрд рублей (+13%).