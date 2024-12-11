Совфед одобрил штраф до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физлиц

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который вводит штрафы до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физических лиц.
С этой целью Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 14.56.1. За оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц лицом, не имеющим право на осуществление указанной деятельности, устанавливается штраф для граждан в размере до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф также составит до 50 тыс. рублей, в качестве альтернативного наказания может быть применено административное приостановление деятельности на срок до 60 суток. Юрлицам за такое правонарушение грозит штраф до 500 тыс. рублей или также административное приостановление деятельности на аналогичный срок.
Кроме того, вводится наказание за привлечение инвестиций физлиц с нарушением предусмотренных законодательством РФ требований. В частности, речь идет о том, что привлечение инвестиций физических лиц путем заключения договоров на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения делать оферту, адресованного неопределенному кругу лиц, допускается только посредством встречного предоставления физлицам ценных бумаг, либо в случае, если право лиц, привлекающих инвестиции, на привлечение инвестиций физлиц предусмотрено федеральными законами.
Согласно новой статье КоАП, штраф за привлечение инвестиций с нарушением этого требования составит для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей предусматривается штраф до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлицам может грозить штраф до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на тот же срок.
Как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, закон направлен на противодействие недобросовестным практикам привлечения на финансовый рынок заемных средств от физических лиц.