Совфед одобрил штраф до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физлиц

С этой целью Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 14.56.1. За оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц лицом, не имеющим право на осуществление указанной деятельности, устанавливается штраф для граждан в размере до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф также составит до 50 тыс. рублей, в качестве альтернативного наказания может быть применено административное приостановление деятельности на срок до 60 суток. Юрлицам за такое правонарушение грозит штраф до 500 тыс. рублей или также административное приостановление деятельности на аналогичный срок.