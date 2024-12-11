В Совфеде оценили идею выдавать «один кредит в одни руки»

«Вероятность введения ограничения “один кредит в одни руки” довольно высока. Банк России планирует реализовать такую меру поэтапно. Например, для дорогих займов микрофинансовых организаций (МФО), по которым полная стоимость кредита превышает 100% годовых. При этом на банковские кредиты и займы с переплатой ниже 100% годовых запрет распространяться не будет. Предполагается, что законодательные ограничения для МФО по выдаче “дорогих” займов физлицам могут начать работать с июля 2025 года, а ограничение по принципу “один заем в одни руки”, скорее всего, может заработать с 2027 года», — объяснила эксперт.