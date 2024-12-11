В Совфеде оценили идею выдавать «один кредит в одни руки»

«Вероятность введения ограничения “один кредит в одни руки” довольно высока. Банк России планирует реализовать такую меру поэтапно. Например, для дорогих займов микрофинансовых организаций (МФО), по которым полная стоимость кредита превышает 100% годовых. При этом на банковские кредиты и займы с переплатой ниже 100% годовых запрет распространяться не будет. Предполагается, что законодательные ограничения для МФО по выдаче “дорогих” займов физлицам могут начать работать с июля 2025 года, а ограничение по принципу “один заем в одни руки”, скорее всего, может заработать с 2027 года», — объяснила эксперт.
По словам Епифановой, в июле 2025 года в России намерены ввести ограничения на ипотечные кредиты с помощью макропруденциальных лимитов (МПЛ), что предполагает установление максимальной доли рискованных займов в общем портфеле кредитов любого банка.
Сенатор уточнила, что при расчете будут учитываться такие параметры, как сумма первоначального взноса заемщика, уровень его долговой нагрузки, соотношение суммы кредита к рыночной стоимости залога, а также срок займа.
По мнению Епифановой, эти меры помогут защитить граждан от перегрузки долгами и снизить риски для финансовой системы в целом. Она отметила важность новых правил, которые смогут сократить количество «вечных должников» — тех, кто берет новый кредит для выплаты предыдущего.
Согласно данным Центрального банка, на конец второго квартала 2024 года в России было зарегистрировано 13,2 миллиона заемщиков, имеющих три и более кредита. Это число увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом, а общий объем кредитов достиг рекордных 38 триллионов рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, 36% заемщиков, оформивших кредит в третьем квартале текущего года, уже обладали четырьмя и более действующими займами.
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