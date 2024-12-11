Сирийская авиакомпания возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Коммерческая сирийская авиакомпания Cham Wings возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву и обратно. Об этом ТАСС сообщил представитель перевозчика.
«Продажа билетов возобновилась, но следует учитывать, что окончательное решение о возобновлении полетов и, соответственно, возможности выполнения рейса, остается за авиационными властями страны», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас билеты есть на рейс из Дамаска в Москву 18 декабря и в обратном направлении — на 19 декабря. Данные на официальном сайте перевозчика также подтверждают эту информацию: время в полете между двумя городами составляет 5 часов 15 минут, стоимость билета эконом-класса из Дамаска в московский аэропорт Шереметьево составляет 77 тыс. 383 рубля, из Москвы в Дамаск — 44 тыс. 679 рублей. Рейсы выполняются по средам в Москву и по четвергам — из Москвы.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт Дамаска не работает, ориентировочно, до вечера 18 декабря, а международный аэропорт Алеппо — до вечера 17 декабря. При этом, согласно распространенному авиационными властями Сирии специальному сообщению NOTAM, воздушное пространство страны закрыто для полетов всех типов воздушных судов до вечера 22 декабря.
Представитель другой сирийской авиакомпании — национального авиаперевозчика «Сирийские авиалинии» — ранее также сообщал ТАСС, что компания не исключает возобновление полетов именно с 18 декабря. Однако, согласно онлайн-системе бронирования, их ближайший рейс в московский аэропорт Внуково возможен пока лишь 29 декабря и все билеты на него проданы.
В новость внесена правка (07:31 мск) — передается с исправлением названия авиакомпании, верно — Cham Wings.