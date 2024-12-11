Сирийская авиакомпания возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву

По его словам, сейчас билеты есть на рейс из Дамаска в Москву 18 декабря и в обратном направлении — на 19 декабря. Данные на официальном сайте перевозчика также подтверждают эту информацию: время в полете между двумя городами составляет 5 часов 15 минут, стоимость билета эконом-класса из Дамаска в московский аэропорт Шереметьево составляет 77 тыс. 383 рубля, из Москвы в Дамаск — 44 тыс. 679 рублей. Рейсы выполняются по средам в Москву и по четвергам — из Москвы.