СФ одобрил закон об отборе банков для инвестирования и размещения средств

Размещение средств пенсионных накоплений в активы разрешается только в тех кредитных организациях, которым присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров Банка России, и при соблюдении ряда условий. Размещение фондом (управляющей компанией) денежных средств, составляющих пенсионные резервы, и денежных средств, составляющих пенсионные накопления, на банковских депозитах и счетах осуществляется на основании договора с кредитной организацией, предусматривающего возможность его досрочного расторжения по требованию фонда (управляющей компании) в связи с тем, что кредитная организация перестала соответствовать установленным требованиям. В этом случае кредитная организация обязана вернуть сумму депозита (остатка на счете) и проценты по нему, начисленные исходя из процентной ставки, определенной договором.