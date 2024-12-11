СФ одобрил закон об отборе банков для инвестирования и размещения средств

Для совершенствования и унификации порядка отбора кредитных организаций законом предусматривается единое требование (критерий) — наличие кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале.
Предусматривается, что правительство РФ вправе устанавливать дифференцированные требования к уровню кредитного рейтинга и определять случаи, при которых требования к уровню кредитного рейтинга не применяются. На правительство РФ также возлагается обязанность в условиях инвестирования временно свободных средств Федерального фонда ОМС и территориальных фондов ОМС определять требования к уровню кредитного рейтинга по национальной шкале. Банковские гарантии по уплате таможенных пошлин будут выдаваться на основе уровней кредитных рейтингов, установленных кабмином по национальной рейтинговой шкале. При этом ФТС на основании сведений ЦБ будет формировать реестр каждый месяц и определять для банков максимальную сумму гарантий.
Требования к кредитному рейтингу
В условиях инвестирования временно свободных средств госкорпорации или госкомпании правительство будет определять требования к уровню кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, которым должны соответствовать кредитные организации. Размещение средств резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма допускается в рублях и (или) иностранной валюте на счетах или депозитах в кредитных организациях. Кредитные организации, в которых допускается размещение средств резервного фонда, должны соответствовать требованиям к уровню кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, установленным кабмином.
Размещение средств пенсионных накоплений в активы разрешается только в тех кредитных организациях, которым присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров Банка России, и при соблюдении ряда условий. Размещение фондом (управляющей компанией) денежных средств, составляющих пенсионные резервы, и денежных средств, составляющих пенсионные накопления, на банковских депозитах и счетах осуществляется на основании договора с кредитной организацией, предусматривающего возможность его досрочного расторжения по требованию фонда (управляющей компании) в связи с тем, что кредитная организация перестала соответствовать установленным требованиям. В этом случае кредитная организация обязана вернуть сумму депозита (остатка на счете) и проценты по нему, начисленные исходя из процентной ставки, определенной договором.
Банки, в которых размещают денежные средства управляющие компании и брокеры, осуществляющие операции со средствами пенсионных накоплений, должны также соответствовать требованиям к уровню кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, установленным правительством РФ. При этом эти требования не применяются при открытии счетов в кредитных организациях, исполняющих функции расчетных центров организаторов торговли. Срок, в течение которого федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, должны расторгнуть договоры банковского счета и договоры банковского вклада (депозита), устанавливается правительством РФ.
Для ряда госкорпораций предусматривается возможность инвестировать временно свободные средства в депозиты санируемых под контролем ЦБ банков. Это будет возможно только при условии, что совет директоров ЦБ принял решение о гарантировании работы этого банка. Аналогичные нормы распространятся на размещение в санируемых под контролем ЦБ банках средств компенсационного фонда СРО в сфере жилищного строительства.
Закон вступит в силу через год после официального опубликования.