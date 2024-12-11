Россияне рассказали, на что они откладывают деньги

«Результаты исследования показали, что россияне стали более рациональными в своих финансовых решениях, и банки должны адаптироваться к этим изменениям, предлагая более выгодные условия и развивая доверительные отношения с потребителями. Потому что при выборе банковских вкладов и накопительных счетов россияне стали руководствоваться практическими факторами, а не известностью банка. Это свидетельствует о зрелости финансового поведения граждан, которые акцентируют внимание на реальных условиях, таких как размер процентной ставки и возможность пополнения или снятия средств», — прокомментировала итоги исследования руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.