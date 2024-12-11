Россияне рассказали, на что они откладывают деньги

Подавляющее большинство россиян имеет банковские вклады и накопительные счета (84%). Только 16% опрошенных заявили, что не пользуются вкладами и накопительными счетами в банках.
Причем, 17% респондентов только недавно открыли для себя эти инструменты для накопления и пользуются ими менее года. Почти столько же — 16,9% — пользуются вкладами более 10 лет. Почти четверть опрошенных имеет вклады в банках на протяжении более 15 лет (22% опрошенных).
Пополнение счета раз в месяц — самая популярная стратегия, ее используют 52% опрошенных.
Только 2,4% опрошенных пополняет накопительный счет каждый день. Еще 15% откладывают средства один раз в квартал, 8,9% — раз в полгода.
Для большинства россиян вклады и НС служат для получения пассивного дохода (такую цель накоплений назвали 41,2% респондентов) и наращивание подушки безопасности «на черный день» (43,6%). На образование откладывает только 2% опрошенных россиян, на покупку крупной техники 4% респондентов, на отдых — 14%. Также россияне называли, что копят на пенсию, на ремонт, на похороны, на будущее детей.
Только 7% опрошенных ориентируются на известность банка при выборе вклада или накопительного счета. Для подавляющего большинства респондентов (55%) главный фактор при выборе инвестиционного продукта — размер процентной ставки. На втором месте — возможность снятия и пополнения вклада или НС (31% опрошенных). Капитализация процентов, периодичность выплаты процентов и возможность страхования вклада\счета также стали незначительными факторами при выборе вклада\счета (их назвали только 1−4% респондентов).
Респондентов также попросили назвать главные плюсы и минусы вкладов и накопительных счетов. Главным недостатком накопительного счета назвали низкую доходность в сравнении с вкладами (этот минус назвало 40% опрошенных). Для почти двух третей опрошенных (64%) главный плюс накопительного счета — возможность свободно распоряжаться денежными средствами: пополнять счет, снимать или переводить деньги.
Главным преимуществом вклада была названа высокая доходность (об этом рассказало более 55% респондентов). Основными минусами вклада россияне назвали невозможность снять средства без потери части дохода (43,6% респондентов) и отсутствие возможности пополнения (29%).
Пятая часть опрошенных россиян (20,6%) не пользуется вкладами и накопительными счетами, потому что не доверяет банкам. Еще столько же респондентов (20,9%) считает эти финансовые инструменты ненадежными, чтобы им можно было доверять свои сбережения. Более половины респондентов (53,5%) не пользуется вкладами и счетами, потому что не имеет возможности откладывать свободные средства на будущее.
В опросе приняли участие 5,7 тысячи человек из всех регионов России. Исследование проводилось в ноябре 2024 года.
«Результаты исследования показали, что россияне стали более рациональными в своих финансовых решениях, и банки должны адаптироваться к этим изменениям, предлагая более выгодные условия и развивая доверительные отношения с потребителями. Потому что при выборе банковских вкладов и накопительных счетов россияне стали руководствоваться практическими факторами, а не известностью банка. Это свидетельствует о зрелости финансового поведения граждан, которые акцентируют внимание на реальных условиях, таких как размер процентной ставки и возможность пополнения или снятия средств», — прокомментировала итоги исследования руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
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