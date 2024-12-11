Россиянам объяснили, как найти скрытые дефекты в квартире на «вторичке»

Соседи могут быть не только источником шума, но и неисчерпаемым кладезем информации. Они обязательно поделятся сведениями о недостатках дома — от проблем с коммуникациями и работой управляющей компании до вторжений насекомых. Также соседи могут рассказать, происходило ли что-то в выбранной вами квартире, например, были ли случаи, когда жильцов заливали водой соседи сверху или, наоборот, ваш этаж подтоплял нижние. Эти данные важны для того, чтобы внимательно осмотреть квартиру на наличие следов протечек или проверить состояние водопроводных труб.