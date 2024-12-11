Россиянам объяснили, как найти скрытые дефекты в квартире на «вторичке»

В случае с новостройками за устранение дефектов по гарантии отвечает застройщик. Однако на вторичном рынке покупателю будет гораздо сложнее предъявить претензии продавцу за недоделки. Часто косметический ремонт скрывает значительное количество недостатков, и если покупатель не в курсе, что именно и где следует тщательно проверять, после совершения сделки он может столкнуться с непредвиденными дополнительными расходами.
«Осматривать квартиру в идеале нужно несколько раз, — уточняет эксперт. — Чем больше будете смотреть, тем больше найдете недочетов. Первый осмотр надо проводить в дневное время при хорошем естественном освещении. Второй — вечером, чтобы оценить уровень шума, когда все соседи вернутся с работы».
Соседи могут быть не только источником шума, но и неисчерпаемым кладезем информации. Они обязательно поделятся сведениями о недостатках дома — от проблем с коммуникациями и работой управляющей компании до вторжений насекомых. Также соседи могут рассказать, происходило ли что-то в выбранной вами квартире, например, были ли случаи, когда жильцов заливали водой соседи сверху или, наоборот, ваш этаж подтоплял нижние. Эти данные важны для того, чтобы внимательно осмотреть квартиру на наличие следов протечек или проверить состояние водопроводных труб.
«Обязательно нужно проверить, не было ли в квартире затоплений или не осталось ли следов после этого на стенах, потолке и полу, — подчеркивает Львова. — Также обращайте внимание на электрику и сантехнику — коммуникации должны быть выполнены качественно. В идеале лучше пригласить специалиста по строительным или ремонтным работам, чтобы он проверил ремонт в целом».
Когда вы приобретаете квартиру, в которой уже имеется некоторая техника, такая как бойлер, встроенная плита, духовка или стиральная машина, стоит обязательно их включить и проверить рабочее состояние. Уточните дату покупки бытовых приборов и срок их эксплуатации. Помните, что это не акт доброй воли со стороны предыдущих владельцев: вся техника включена в стоимость квартиры.
После проверки качества коммуникаций, не забудьте выяснить, когда последний раз в квартире проводился ремонт и какие именно работы проводились. Обратите внимание на отделочные материалы — они не должны быть низкого качества. Важно знать, кто ранее проживал в квартире — частая смена арендаторов может означать, что квартира не была в бережном пользовании. Лучше, если квартира никогда не сдавалась в аренду.
«И самое главное: квартиру обязательно надо проверить на перепланировку, в частности, переносили ли батареи и мокрые точки, — подчеркнула риэлтор. — Это строго запрещено, и покупать квартиру с такими характеристиками нельзя».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».